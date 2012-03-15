〔中国个股〕永泰能源拟发行不低于扩大后股本15%的H股,募资购煤炭资产

路透上海3月15日电---中国永泰能源股份有限公司(600157.SS)周四公告称,拟在香港发行H股并上市,H股规模不低于扩大后总股本15%,募集资金主要用于收购煤炭资产.

公告称,董事会还将授予簿记管理人不超过本次发行H股股数15%的超额配售权.H股发行价格通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定.

目前永泰能源的总股本为8亿8,377.98万股,以此计算,永泰能源将至少发行1亿5,596.1万H股.按目前股价,其行使超额配售权前,筹资额至少约30亿元人民币.

公告指出,H股募集资金将用于收购灵石银源煤焦开发公司及其管理的三家煤业公司51%股权;收购山西康伟集团公司65%股权及合作开发澳大利亚昆士兰州EPC1723煤炭探矿权项目等.

永泰能源周三收报19.17元,过去一个月累计涨幅约12.9%.(完)