〔中国电信〕1月电信主营业务收入816.3亿元,同期增12.2%--工信部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京3月15日电---中国工业和信息化部发布报告显示,1月,全国电信主营业务收入累计完成816.3亿元人民币,比上年同期增长12.2%.
其中,移动通信收入累计完成588.7亿元,比上年同期增长18.2%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的68.41%上升到72.12%.
固定通信收入累计完成227.6亿元,比上年同期下降1.0%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的31.59%下降到27.88%.
刊登在工信部网站上的新闻稿并称,1月份,全国固定电话用户减少40.9万户,达到28,470.6万户.移动电话用户累计净增1,034.5万户,达到99,659.8万户.移动电话用户中,3G用户净增817.6万户,达到13,660.0万户.
基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化.1月份,基础电信企业互联网宽带接入用户净增250.8万户,达到15,251.0万户,而互联网拨号用户减少了0.5万户,达到550.2万户.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。