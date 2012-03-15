〔中国电信〕1月电信主营业务收入816.3亿元,同期增12.2%--工信部

路透北京3月15日电---中国工业和信息化部发布报告显示,1月,全国电信主营业务收入累计完成816.3亿元人民币,比上年同期增长12.2%.

其中,移动通信收入累计完成588.7亿元,比上年同期增长18.2%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的68.41%上升到72.12%.

固定通信收入累计完成227.6亿元,比上年同期下降1.0%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的31.59%下降到27.88%.

刊登在工信部网站上的新闻稿并称,1月份,全国固定电话用户减少40.9万户,达到28,470.6万户.移动电话用户累计净增1,034.5万户,达到99,659.8万户.移动电话用户中,3G用户净增817.6万户,达到13,660.0万户.

基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化.1月份,基础电信企业互联网宽带接入用户净增250.8万户,达到15,251.0万户,而互联网拨号用户减少了0.5万户,达到550.2万户.(完)

更多详情,请点选工信部网站(here)