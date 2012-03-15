〔中国证券〕香港中资券商提议推小QDII,允许专业投资者直投港股-报载

路透上海3月15日电---上海证券报周四报导,在呼吁多年的人民币合格境外投资者(RQFII)终于成行后,香港的中资券商们又把目光投向了QDII(合格境内机构投资者).香港中资证券业协会已向内地监管层提交报告,建议延伸QDII制度,增设专项"小QDII"额度,允许内地专业投资者自行投资港股.

根据香港中资证券业协会报告中的设想,所谓"小QDII",就是把现有的资产管理式QDII延伸至经纪式QDII,即允许专业投资者(机构或大户)无需通过QDII基金或券商集合理财产品,利用专门的配额,直接通过中资券商提供的通道买卖港股.

报导称,该协会年初向内地监管层提交的设立专项"小QDII"的报告,得到了中央有关部门的积极回应,目前相关各部已在沟通讨论此事.

与RQFII一样,"小QDII"也酝酿已久.作为内地资本走向海外进行全球配置,以及海外资本投资内地资本市场的桥梁,中资券商的香港分支机构一直在为进一步拓宽资金跨境流动通道而努力.

去年,RQFII终于成行,21家中资基金公司和证券公司获得首批RQFII试点资格,目前已先后推出了RQFII基金.在资本账目未开放的背景下,海外资本投资内地资本市场又开了一道口子。

港交所日前发布的《现货市场交易研究调查2010/11》显示,在2010/11年度,外地投资者的交易占港股市场总成交金额的46%,其中内地投资者于2010/11年度的交易占外地投资者交易的10%.(完)