〔中国证券〕香港中资券商提议推小QDII,允许专业投资者直投港股-报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月15日电---上海证券报周四报导,在呼吁多年的人民币合格境外投资者(RQFII)终于成行后,香港的中资券商们又把目光投向了QDII(合格境内机构投资者).香港中资证券业协会已向内地监管层提交报告,建议延伸QDII制度,增设专项"小QDII"额度,允许内地专业投资者自行投资港股.
根据香港中资证券业协会报告中的设想,所谓"小QDII",就是把现有的资产管理式QDII延伸至经纪式QDII,即允许专业投资者(机构或大户)无需通过QDII基金或券商集合理财产品,利用专门的配额,直接通过中资券商提供的通道买卖港股.
报导称,该协会年初向内地监管层提交的设立专项"小QDII"的报告,得到了中央有关部门的积极回应,目前相关各部已在沟通讨论此事.
与RQFII一样,"小QDII"也酝酿已久.作为内地资本走向海外进行全球配置,以及海外资本投资内地资本市场的桥梁,中资券商的香港分支机构一直在为进一步拓宽资金跨境流动通道而努力.
去年,RQFII终于成行,21家中资基金公司和证券公司获得首批RQFII试点资格,目前已先后推出了RQFII基金.在资本账目未开放的背景下,海外资本投资内地资本市场又开了一道口子。
港交所日前发布的《现货市场交易研究调查2010/11》显示,在2010/11年度,外地投资者的交易占港股市场总成交金额的46%,其中内地投资者于2010/11年度的交易占外地投资者交易的10%.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。