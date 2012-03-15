版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 08:23 BJT

〔韩国股市〕开盘基本持平,汽车相关类股上涨

路透3月15日电---韩国股市周四开盘基本持平,上日综合股价指数创七个月收盘高位.

汽车相关类股上扬,现代汽车(005380.KS)上涨1.56%,零部件制造商现代摩比斯(012330.KS)升1.71%.

0004GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11上扬0.17%,报2,048.52点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐