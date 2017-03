路透华盛顿3月14日电---美国财政部周三表示,计划出售其所持的六家社区银行的优先股,作为奥巴马政府解除金融危机期间救助计划努力的一部分.

美国财政部称,将公开拍卖其所持的Banner Corp(BANR.O)、First Financial HoldingsFFCH.O、MainSource Financial Group(MSFG.O)、Seacoast Banking Corp(SBCF.O)、Wilshire BancorpWIBC.O和WSFS Financial Corp(WSFS.O)的股份.

迄今为止,财政部已经收回不良资产救助计画(TARP)中的2,590亿美元资金.TARP是2007-09年危机期间为稳定金融体系而设立的.

财政部称,预计将于3月26日左右出脱对这六家小型银行的持股,将以修正式荷兰标进行标售,藉由允许投资人以特定的加码幅度投标来建立市场价格.

财政部仍持有361家银行的股份.其上周宣布计划将对美国国际集团(AIG)(AIG.N)的持股比例从77%削减至70%.(完)