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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 08:22 BJT

〔日本股市〕盘初延续涨势,得益于日圆回落

路透东京3月15日电---日股日经指数周四盘初上涨,延续上日涨势,日圆走疲刺激出口商股票上扬.周三日经指数收于10,000点上方,为七个月来首次.

日经指数.N225盘初升0.7%,至10,126.43点.东证股价指数.TOPX亦涨0.7%,报862.88点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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