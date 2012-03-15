〔中港个股〕中国石化称将择机收购集团海外油气资产

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月15日电---中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)周四公告称,在综合考虑政治、经济等相关因素后,未来拟择机收购母公司中国石化集团拥有的海外油气资产.
公告指出,上市公司近日已接获中国石化集团有关进一步避免同业竞争的承诺函.中石化集团承诺,将中国石化作为中石化集团油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台,未来五年内集团会将目前尚存的少量化工业务处置完毕,消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争.
鉴于目前集团与上市公司在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况,集团亦承诺,在符合届时适用法律规定、合同约定和程序要求的前提下,将该等资产转让给中国石化.
中国石化A股周三收报7.51元人民币,过去一个月累计下跌2%.
--发稿 林琦 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。