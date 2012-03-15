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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 08:41 BJT

〔国际油市〕美国原油升向106美元,美元走强和美国库存增加限制涨势

路透东京3月15日电---美国原油期货周四上涨,扳回上一交易日部分跌幅,当时其下挫1.2%,但强劲美元和美国原油库存增加限制涨势.

0006GMT,NYMEX-4月合约CLc1上涨0.26美元至每桶105.69美元,周三结算价下跌1.28美元至105.43美元.

伦敦4月布兰特原油LCOc1尚未有交易,上日结算价下跌1.25美元,为124.97美元.该合约将在周四到期.

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