〔中国经济〕今年环保装备产业增长将达20%以上,但出口增势减缓--工信部

路透北京3月15日电---中国工信部表示,受宏观层面国家政策的影响,预计2012年环保装备产业整体仍将保持20%以上的增长势头.不过受制于全球经济持续低迷等不利因素,今年该行业的出口增长势头将有所减缓.

周三刊登在工业和信息化部网站上的行业展望文章称,之前环境保护部与各省及部分央企签署减排目标责任书涉及总计5561个工程减排项目,所带来的投资机会有望在2013年释放,而参与其中的各个项目设备提供、工程建设及运营的公司或将率先受益.

此外,受PM2.5以及环境约束指标提标的影响,大气污染领域的环境监测仪器仪表也将快速增长.

不过,受全球经济持续低迷、贸易保护主义有所抬头、各国振兴制造业的热情高涨,及国内企业对出口获利前景的担忧等因素影响,预计今年环保装备制造业出口增长势头将有所减缓,但不会出现大起大落的情况.

"数据显示,环保装备产业经济增长强劲的同时伴随而来的经营成本的持续增长,高投入,低产出的格局依然没有改变,盈利水平虽有增长,但总体水平依然较低."工信部称.

此外,该行业融资形势亦不容乐观.虽然国家已有多个支持环保装备的政策出台,但落实的资金支持依然不高.不过,工信部预计今年国家和社会对环保装备产业的资金支持将比2011年有较大增长.

根据其对779家规模以上环保装备制造企业进行的统计,2011年完成工业总产值1,304.59亿元人民币,同比增长31.64%.(完)