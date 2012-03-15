《中国已公布新股发行上市日程表》--3月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/15 深 首航节能 002665 3,335 30.86 45.06 中信证券 3/20 3/19 深 裕兴股份 300305 不超过2,000 -- -- 东海证券 3/22 3/20 深 慈星股份 300307 不超过6,100 -- -- 国信证券 3/23 3/21 深 远方光电 300306 不超过1,500 -- -- 平安证券 3/26 3/21 深 鞍重股份 002667 不超过1,700 -- -- 海通证券 3/26 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/15 深 三六五网 (300295.SZ) 1,070 34.00 25.19 国信证券 3/15 深 利亚德 (300296.SZ) 2,000 16.00 31.37 中信建投 3/15 深 蓝盾股份 (300297.SZ) 1,970 16.00 32.65 广发证券 *3/16 深 茂硕电源 (002660.SZ) *1,943 18.50 34.91 民生证券 *3/16 深 克明面业 (002661.SZ) *1,665 21.00 28.77 华泰联合 *3/16 深 普邦园林 (002663.SZ) *3,499 30.00 31.25 广发证券 *3/16 深 信质电机 (002664.SZ) *2,674 16.00 28.07 海通证券 -- 深 三诺生物 300298 -- 29.00 29.32 中信证券 -- 深 富春通信 300299 -- 16.00 34.70 国元证券 -- 深 汉鼎股份 300300 -- 18.00 37.50 国信证券 -- 深 聚飞光电 300303 -- 25.00 27.53 国金证券 -- 深 长方照明 300301 -- 20.00 32.79 国信证券 3/15 -- 深 同有科技 300302 -- 21.00 39.62 平安证券 3/16 -- 深 云意电气 300304 -- 22.00 29.50 广发证券 3/16 -- 深 德联集团 002666 -- 17.00 23.29 国信证券 3/19 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 曾菱
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。