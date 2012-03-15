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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 08:47 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国安徽国贸集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承
  中国有色矿业集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),进出口银行主承
  宏图高科(600122.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行和南京银行主承
  海航商业控股7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
  南方水泥15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农行和浙商银行主承
  华润大东4.7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),进出口银行主承
  中国航空技术深圳公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承
  江苏三房巷集团9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承
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  二、新债上市:  

  国家开发银行150亿元一年期固息债120211,票面利率3.52%
  农业发展银行300亿元五年期固息债120402,票面利率3.87%
  长沙银行13亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120015,票面利率7.30%
  广州打捞局2亿元一年期短融041258010,票面利率6.30%
  中科实业集团3亿元一年期短融041255007,票面利率5.48%
  内蒙古蒙发煤炭公司3.5亿元一年期短融041260009,票面利率8.20%
  华侨城集团24亿元一年期短融041254009,票面利率4.37%
  石药集团3亿元一年期短融041261012,票面利率5.48%
  阳泉煤业集团10亿元一年期短融041254010,票面利率4.37%
  广东机场管理集团4.8亿元五年期中票1282061,票面利率4.88%
  京煤集团6亿元五年期中票1282060,票面利率6.15%
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  三、缴款:

  淮安水利资产经营公司16亿元七年期固息债1280032,票面利率8.25%
  嘉兴文化名城投资集团7亿元七年期固息债1280033,票面利率8.16%
  宿迁产业发展集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280034,票面利率6.98%
  重庆粮食集团3亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280039,票面利率7.95%
  中国化工集团25亿元一年期短融
  穗恒运A(000531.SZ)4亿元五年期中票
  华天酒店(000428.SZ)2亿元一年期浮息短融(半年定存基准)041258011,基本利差4.80%
  北大荒(600598.SS)5亿元六个月期短融
  广州控股(600098.SS)15亿元一年期短融
  东北特钢集团7亿元一年期短融
  重庆国有文件资产经营公司4亿元五年期中票
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  四、还本付息:
  
  农业发展银行189.4亿元七年期固息债100402付息,票面利率3.38%
  天津保税区投资公司20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080035付息,票面利率4.99%
  美的集团15亿元三年期中票1082031付息,票面利率4.59%
  深高速(600548.SS)4亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082035付息,基本利差1.47%
  常州5.08亿元三年期中小企业集合债1180057付息,票面利率5.03%
  中煤矿山建设集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180063付息,票面利率6.25%
  河北信息产业公司6亿元六年期投资人选择权(5+1)固息债1180064付息,票面利率5.80%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --在本届政府任期内最后一次两会总理新闻发布会上,中国总理温家宝用了整整三个小时回
顾九年任职路,以"入则恳恳以尽忠,出则谦谦以自悔"做为总结.他在坦言改革艰难的同时,也
明确表态在最后一年任期,将弥补过往工作的"缺憾",重点强调与民生密切相关的房地产调控
绝不放松.[ID:nSB1431188]

  --中国人民银行货币政策委员会组成人员调整,钱颖一、陈雨露、宋国青将担任货币政策委
员会委员.周其仁,夏斌、李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务.

  --中国保险行业协会发布《机动车辆商业保险示范条款》,明确规定因第三方对被保险机动
车的损害而造成保险事故的,保险公司可以在保险金额内先行赔付被保险人,然后代位行使被
保险人对第三方请求赔偿的权利.

  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
            3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇/曾菱; 审校 冉莹

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