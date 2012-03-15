《中国债券市场每日交易备忘》--3月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国安徽国贸集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承 中国有色矿业集团14亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),进出口银行主承 宏图高科( 600122.SS )4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行和南京银行主承 海航商业控股7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 南方水泥15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农行和浙商银行主承 华润大东4.7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),进出口银行主承 中国航空技术深圳公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承 江苏三房巷集团9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行150亿元一年期固息债120211,票面利率3.52% 农业发展银行300亿元五年期固息债120402,票面利率3.87% 长沙银行13亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120015,票面利率7.30% 广州打捞局2亿元一年期短融041258010,票面利率6.30% 中科实业集团3亿元一年期短融041255007,票面利率5.48% 内蒙古蒙发煤炭公司3.5亿元一年期短融041260009,票面利率8.20% 华侨城集团24亿元一年期短融041254009,票面利率4.37% 石药集团3亿元一年期短融041261012,票面利率5.48% 阳泉煤业集团10亿元一年期短融041254010,票面利率4.37% 广东机场管理集团4.8亿元五年期中票1282061,票面利率4.88% 京煤集团6亿元五年期中票1282060,票面利率6.15% ============================================================================== 三、缴款: 淮安水利资产经营公司16亿元七年期固息债1280032,票面利率8.25% 嘉兴文化名城投资集团7亿元七年期固息债1280033,票面利率8.16% 宿迁产业发展集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280034,票面利率6.98% 重庆粮食集团3亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280039,票面利率7.95% 中国化工集团25亿元一年期短融 穗恒运A( 000531.SZ )4亿元五年期中票 华天酒店( 000428.SZ )2亿元一年期浮息短融(半年定存基准)041258011,基本利差4.80% 北大荒( 600598.SS )5亿元六个月期短融 广州控股( 600098.SS )15亿元一年期短融 东北特钢集团7亿元一年期短融 重庆国有文件资产经营公司4亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行189.4亿元七年期固息债100402付息,票面利率3.38% 天津保税区投资公司20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080035付息,票面利率4.99% 美的集团15亿元三年期中票1082031付息,票面利率4.59% 深高速( 600548.SS )4亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082035付息,基本利差1.47% 常州5.08亿元三年期中小企业集合债1180057付息,票面利率5.03% 中煤矿山建设集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180063付息,票面利率6.25% 河北信息产业公司6亿元六年期投资人选择权(5+1)固息债1180064付息,票面利率5.80% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --在本届政府任期内最后一次两会总理新闻发布会上,中国总理温家宝用了整整三个小时回 顾九年任职路,以"入则恳恳以尽忠,出则谦谦以自悔"做为总结.他在坦言改革艰难的同时,也 明确表态在最后一年任期,将弥补过往工作的"缺憾",重点强调与民生密切相关的房地产调控 绝不放松.[ID:nSB1431188] --中国人民银行货币政策委员会组成人员调整,钱颖一、陈雨露、宋国青将担任货币政策委 员会委员.周其仁,夏斌、李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务. --中国保险行业协会发布《机动车辆商业保险示范条款》,明确规定因第三方对被保险机动 车的损害而造成保险事故的,保险公司可以在保险金额内先行赔付被保险人,然后代位行使被 保险人对第三方请求赔偿的权利. 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/曾菱; 审校 冉莹