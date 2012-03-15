〔中港个股〕中国中铁称近日中标合同额331.5亿元,占2010年营收7%

路透上海3月15日电---中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周四公告称,近期中标一系列工程项目,合同总额为331.5亿元人民币,占2010年公司营收7.01%.

其中,中国中铁中标标深圳市城市轨道交通11号线BT(建设+转让)项目,中标价约为人民币255.5亿元.该项目包括深圳市城市轨道交通11号线、车公庙枢纽工程、与11号线同步实施工程、11号线上盖物业工程,采用"融资+设计施工总承包"的BT模式投资建设,建设工期至2016年6月底.

中国中铁子公司中国海外工程有限公司与与巴布亚新几内亚政府签订该国恩加省Laiagam 至Porgera段公路升级维修项目和南高地省Mendi 至Kandep段公路升级维修项目合同,合同价2.13亿美元,工期30个月.

中国中铁旗下中铁九局中标沈阳北站综合交通枢纽改扩建工程BT项目,中标价格以建安费2%的优惠率及按中国人民银行公布的银行同期1-3年期的年贷款基准利率上浮30%然后加0.99%计取的项目建安费财务融资费率计取,约为7亿2,524万元.

中国中铁A股周三收报2.65元.(完)