〔中港个股〕中国中铁称近日中标合同额331.5亿元,占2010年营收7%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月15日电---中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周四公告称,近期中标一系列工程项目,合同总额为331.5亿元人民币,占2010年公司营收7.01%.
其中,中国中铁中标标深圳市城市轨道交通11号线BT(建设+转让)项目,中标价约为人民币255.5亿元.该项目包括深圳市城市轨道交通11号线、车公庙枢纽工程、与11号线同步实施工程、11号线上盖物业工程,采用"融资+设计施工总承包"的BT模式投资建设,建设工期至2016年6月底.
中国中铁子公司中国海外工程有限公司与与巴布亚新几内亚政府签订该国恩加省Laiagam 至Porgera段公路升级维修项目和南高地省Mendi 至Kandep段公路升级维修项目合同,合同价2.13亿美元,工期30个月.
中国中铁旗下中铁九局中标沈阳北站综合交通枢纽改扩建工程BT项目,中标价格以建安费2%的优惠率及按中国人民银行公布的银行同期1-3年期的年贷款基准利率上浮30%然后加0.99%计取的项目建安费财务融资费率计取,约为7亿2,524万元.
中国中铁A股周三收报2.65元.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。