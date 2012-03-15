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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:02 BJT

〔韩国汇市〕韩元早盘触及八周低位,因美元扩大涨幅

路透首尔3月15日电---韩元兑美元周四盘初跌至八周低位,此前美元兑多个主要货币扩大涨幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)在周二稍晚上调美国经济前景.

0030GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,129.7,稍早触及1月20日以来的最低位1,132.5,低于周三本地收盘价1,126.1.

韩国公债也下挫,此前美国30年期公债收益率(殖利率)升至2011年10月底以来最高水准,得益于美联储看好美国经济前景和近期股市上扬.

3月三年期公债期货KTBc1下跌0.14点,报103.90.

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,129.7 1,126.1

日圆/韩元JPYKRW=R 13.4540/624 13.5422/463

韩国公债期货KTBc1* 103.90 104.04

韩国综合股价指数.KS11 2,049.37 2,045.08

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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