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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:02 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日跳增85%,中国平安交易活跃

路透北京3月15日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为
594,091万元人民币,较上交易日增加85%.标的证券中国平安(601318.SS)交易活跃,其融
资买入额达28,790万元,融资偿还额亦高达17,704万元,均居沪市首位.

  融资及融券信用交易情况如下: 
  
                     融资余额(万元)    融资买入额(万元)   融券余额(万元)    
   上海证券交易所       2,996,250         397,192          58,361
   深圳证券交易所       1,472,800         196,899          43,090(完) 
  
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  --发稿 李然; 审校 黄凯

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