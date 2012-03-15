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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:10 BJT

〔全球金市〕反弹回升,关注美元走势

路透新加坡3月15日电---金价周四反弹回升,因上日跌势吸引逢低承接的买家,但美元走强以及美国暂时不会推出货币宽松政策的忧虑,令金价可能进一步下跌.

0044GMT,现货金XAU=升0.56美元至每盎司1,642.66美元,周三曾跌约2%.

美国4月期金GCcv1持稳于每盎司1,643.20美元.

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