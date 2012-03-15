〔中国汇市〕人民币兑美元早盘微涨,海外美元强劲预计中间价将低位徘徊

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 人民币兑美元早盘微涨
* 中间价续创今年新低
* 海外美元强劲,中间价料将低位徘徊
路透上海3月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘微涨.受续创年内低点的中间价带动,汇市开盘一度下跌,随后结汇卖盘推动汇价调头向上.由于美元指数.DXY走升有较强支撑,预计人民币中间价短线将低位徘徊,但之后仍会缓慢升值.
北京一银行交易员指出,美元指数强劲,但央行并未将中间价定在过低的位置,令投资者对人民币走贬的预期有所削弱.且商务部表示,1-2月出现的贸易逆差不会持续,亦从经济基本面给予人民币升值动力.
"今天(中间价)至少要开到(6.)34上方,但是央行没有在这么做.大家觉得可能这轮(人民币贬值)暂时有个调整或者之前的趋势要暂停一下,"他认为.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3359元,再次创今年新低,上日中间价为6.3328元.北京时间11:28,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3315元,上日收盘价为6.3323元.
中国2月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.商务部稍早表示,今年1-2月出现的贸易逆差情况不太可能会持续.发言人沈丹阳并称,今年外贸总体还会维持顺差状况,但顺差占GDP比重会减少.[ID:nSB1434250]
商务部数据并显示,2月全国实际使用外资(FDI)金额77.26亿美元,同比下降0.9%.1-2月全国实际使用外资金额177.23亿美元,同比下降0.56%.[ID:nSB1431698]
美元兑日圆周四东京汇市时段刷新11个月高位,兑欧元同样升至一个月高点,因有关美国经济复苏的乐观情绪升温,推高美国公债收益率(殖利率),支撑美元.[FRX/CN]
离岸市场上,北京时间11:29,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3300/60元,上日尾盘报6.3320元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3390/40,上日尾盘为6.3420元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。