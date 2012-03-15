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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:05 BJT

〔表格〕外资3月10日止当周买超870亿日圆日本股票,连续第11周买超

路透3月15日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周买超870亿日圆(10.4亿美元)日本股票,为连续第11周买超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

3月4日-3月10日 +87.0 +240.5 +1.1

2月26日-3月3日 +164.4r +359.3r -69.2

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

3月4日-3月10日 -49.4 +367.1 +31.5

2月26日-3月3日 -57.7 +276.4r -6.5 (完)

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--编译 肖群英;审校 戴素萍

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