《中国股市盘前看点》--3月15日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国3月纽约联邦储备银行制造业指数,3月费城联邦储备银行制造业指数

--美国2月生产者物价指数(PPI)

--美国1月整体资本流动/外资购买美国公债数据

**宏观经济和政策面**

--中国国家能源局周三称,2月份全社会用电量3,863亿千瓦时,同比增长22.9%,而今年前两个月用电量则同比增长6.7%.[nSB1432438]

**重点行业和公司**

--永泰能源(600157.SS)周四公告称,拟在香港发行H股并上市,H股规模不低于扩大后总股本15%,募集资金主要用于收购煤炭资产.[nSB1433872]

--以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周三稍晚公告称,公司正在筹划非公开发行股票事宜,A股及H股将于周四(15日)停牌一天,并将发出关于本行建议发行及配售新A股及新H股的公告. [nSB1433718]

--中国石化(600028.SS)(0386.HK)公告称,在综合考虑政治、经济等相关因素后,未来拟择机收购母公司中国石化集团拥有的海外油气资产.[nSB1433956]

--中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周四公告称,近期中标一系列工程项目,合同总额为331.5亿元人民币,占2010年公司营收7.01%.[nSB1434040]

**海外动向**

---美国股市周三涨跌互见,标普500指数结束五天连涨收低,因投资人没有找到充份理由延续上日令标普500指数升至四年高位的涨势.道琼工业指数.DJI收升16.42点,或0.12%,至13,194.10点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验2,350点附近的支撑.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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