版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:19 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元跌至七周低位,扩大此前跌幅

路透惠灵顿/悉尼3月15日电---澳元和新西兰元兑美元周四跌至七周低点,投资者削减商品货币多仓,追逐上涨的美债收益率.

澳元兑美元AUD=D4报1.0428美元,低于纽约时段的1.0450美元,进一步扩大海外市场跌势.澳元一度低见1.0422美元的1月20日来低点.

新西兰元兑美元NZD=D4报0.8065美元,低于0.8081美元的纽约市场水平,盘中一度跌至0.8062美元.新西兰元兑美元周三已跌1.6%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐