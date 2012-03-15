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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:27 BJT

〔台湾股市〕金融保险类股提振大盘开高,大众银行扬升

路透台北3月15日电---台湾股市周四开高0.21%,受金融保险类股.TFNI涨势提振,因冀望与中国大陆的联系将更为紧密.大众银行2847.TW升3.85%,此前有报导称两家潜在买家正在与其进行谈判,商讨购买凯雷基金[CYL.UL]目前持有的40%大众银行股份.

加权股价指数.TWII盘初升16.67点至8,141.93点,上日收高1.17%.

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