〔英国评等〕惠誉确认英国AAA评级但展望降至负面,称降级机率超五成(更新版)

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路透纽约/伦敦3月14日电---惠誉周三将英国AAA评级展望下调至负面,警告称若该国政府削减债务措施力度放松,则未来几年失去最高评级的机率超过二分之一.

惠誉的行动可能削弱要求政府软化撙节立场的呼声.现在距英国财政大臣奥斯本(George Osborne)向国会递交年度预算报告仅剩一周时间.而一个月前穆迪也将英国评级展望下调为负面.

惠誉确认英国评级为AAA,不过称,若"任意放宽财政导致政府债务水平达到峰值,并高于目前预测水平",则可能导致降级.

"这对于为什么英国需要处理巨额债务与赤字,为什么必须遵守这些计划,是个有益的提醒,"英国财政部首席秘书亚历山大(Danny Alexander)称.

"惠誉的行动是在进一步施压财政大臣坚守财政撙节计划,"IHS Global Insight的经济分析师Howard Archer称.

英国预算责任办公室(OBR)预计英国公共部门净债务与国内生产总值(GDP)之比将在2014/15年触及78%的峰值,随后下降.而惠誉称尽管这符合其对英国的预测,但这是维持AAA评级的极限水平.

惠誉还称,尽管欧元区债务危机对英国的风险下降,但并没有完全解决,还可能卷土重来,从而对英国执行减债计划的能力构成威胁.

"评级展望调整至负面反映出,在债务水平如此之高的情况下,财政承受进一步负面经济冲击的空间非常有限,"惠誉在声明中称.

惠誉表示,英国央行的激励计划和政府财政整固计划的可信度帮助降低举债成本.而且英国公债平均到期时间为14年,相当于其他国家的两倍,也帮助维持英国的AAA评级.(完)