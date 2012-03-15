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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:29 BJT

〔金属期市〕期铜小幅下挫,美元上涨和中国需求忧虑带来压力

路透新加坡3月15日电---期铜周四小幅下跌,延续上日跌势,继续因美元走强和中国需求疑虑而承压.

0100GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌0.3%,报每吨8,435.75美元.上日下挫1%.

交投最为活跃的上海期货交易所6月期铜合约SCFcv1下跌0.4%,报每吨60,310元人民币(9,524美元).

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