更正:〔芝加哥期市〕美国大豆期货扩大上日涨幅,南美乾旱影响作物生长

(更正:因译文有误,内文第四段改为"阿根廷码头工人周二暂停已持续12天的罢工,此次罢工造成价值逾5亿美元的谷物装运被推迟",非"阿根廷码头工人周二举行12天罢工,价值逾5亿美元的谷物装运被推迟")

路透悉尼3月15日电---芝加哥大豆期货周四盘初上涨,因寄望南美乾旱及阿根廷港口拥堵将提振需求.上交易日大豆期货曾触及五个半月最高位.

0029GMT,美国5月大豆合约SK2升0.44%,至每蒲式耳13.56-1/4美元.周三涨至9月21日以来最高的13.60-3/4美元.玉米期货CK2和小麦期货WK2升幅分别为0.3%和0.4%.

美国加工商上月大豆需求高于预期,亦提供支撑.全美油籽加工商协会(NOPA)月度压榨数据显示,美国2月压榨1.3635亿蒲式耳大豆,低于1月的1.42813亿,但高于分析师预估的平均值1.345亿.

阿根廷码头工人周二暂停已持续12天的罢工,此次罢工造成价值逾5亿美元的谷物装运被推迟,船只被迫沿该国水道抛锚停泊.

农户和出口商迫切希望在本月稍后大豆和玉米收割开始前恢复港口运营.此前12月和1月初的乾旱天气已经令收成前景蒙阴.

乌克兰减产预期已帮助小麦价格微升,玉米价格上涨则是因为美国农业部证实有不知名买家购买24万吨玉米,市场普遍相信是中国所为.

乌克兰农业部将该国2012年小麦收成预估从1,600万吨调降至1,400万吨,此前冬小麦因乾旱和霜冻天气受损.

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 646.00 2.25 +0.35% -0.46% 653.43 51

CBOT玉米 660.50 1.75 +0.27% -0.23% 645.98 52

CBOT大豆 1356.25 6.00 +0.44% +0.56% 1290.91 84

CBOT稻米 $13.98 $0.06 +0.43% -2.51% $14.28 47

美国原油 $105.70 $0.27 +0.26% -0.95% $103.97 47

汇率

欧元/美元 $1.302 -$0.001 -0.06% -0.41%

美元/澳元 1.043 -0.002 -0.18% -0.98%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)