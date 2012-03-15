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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 09:37 BJT

《外汇动态》美元/日圆刷新11个月高点,受助于美国公债收益率上升

0122GMT--美元兑日圆触及11个月新高,美国公债收益率上扬提供支撑.美元/日圆升穿84.00日圆,为2011年4月以来首次.

截至0119GMT,美元/日圆JPY=在上涨0.5%,报84.13日圆,在电子交易系统(EBS)一度升至84.16日圆的高位.

美国公债收益率在亚洲时段小幅上涨,上日大幅上扬,因美国联邦储备理事会(美联储, FED)上调对经济前景的看法,令投资者出脱美国公债.

两年期美国公债收益率US2YT=RR今天上午稍早触及0.414%,为2011年7月底迄今高位,目前报0.406%,略高于周三美国尾盘的0.402%.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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