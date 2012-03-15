〔中国汽车〕东风本田召回近46万辆思威和思域汽车,因喇叭隐患--质检总局

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京3月15日电---中国国家质检总局周三通报称,东风本田汽车有限公司决定,因车辆喇叭隐患,自4月30日起召回思威(CR-V)牌多用途乘用车和部分思域(CIVIC)牌轿车,涉及数量共计459,962辆.这是东风本田年内第二次召回事件.
质检总局网站刊登新闻稿称,这些汽车包括部分2009年7月10日至2011年8月16日生产的思威多用途乘用车,和部分2009年7月10日至2011年8月31日生产的思域(CIVIC)牌轿车.东风本田是日本本田汽车(7267.T)和中国东风汽车(0489.HK)的合资企业.
新闻稿称,这些汽车的车辆喇叭工作不良在某些紧急情况下,会造成驾驶员无法警示其他车辆或行人,可能影响行车安全.东风本田将为召回范围内的车辆进行免费检修,增加喇叭接地线,以消除隐患.
东风本田于今年1月11日决定自即日起召回去年9至11月生产的部分思威(CR-V)牌多用途乘用车,涉及数量50,410辆.今年迄今两次召回共计510,372辆汽车.
本田汽车与中国广州汽车集团亦有合资企业广汽本田汽车有限公司.本田汽车去年在中国共销售汽车617,764辆,同比下降4.5%.
广州汽车集团旗下有香港上市公司广州汽车(2238.HK).(完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。