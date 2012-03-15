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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 10:23 BJT

〔中国新债〕国开投公司下周四将发行30亿元中期票据,期限七年

路透上海3月15日电---中国国家开发投资公司周四公告称,将于下周四(22日)簿记建档发行
30亿元人民币中期票据,期限七年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 国开投公司     75       30        7   3/22簿记建档  建设银行     AAA        3/23       3/26
                                                     中国银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 周晓峰; 审校 张喜良

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