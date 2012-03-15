《中国报摘》--其他报纸重要消息3月15日(II)

**证券时报**

--中国券商收紧创业板开户条件.据悉,日前各证券公司向旗下营业部发出通知,今年将全面开展完整收录创业板股票交易客户信息及风险测评工作.对交易经验未满两年的新投资者、风险承受能力过低的投资者,不予开通创业板交易.

--上海下发通知称,"十二五"(2011-2015年)期间,将支持符合条件的外商投资企业在境内公开发行股票、债券和中期票据,支持外资金融机构通过发债等筹集人民币资金,支持扩大合格境外机构投资者(QFII)投资规模和投资范围,探索在上海期货市场、黄金市场、金融衍生品市场等其他金融市场引入QFII制度.

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)今年前两个月累计实现原保险保费收入约794亿元人民币.

--3月以来,银信理财产品发行市场不温不火.据用益信托统计,上周共有22家银行和12家信托公司参与发行156款银信理财产品,发行数量与前一周相比减少11款,减幅为6.59%;计划发行规模218.01亿元,也较前一周减少109.56亿元,减幅33.45%.

**东方早报**

--中央企业--中粮集团旗下的中粮肉食投资有限公司日前与四川广元市政府签订合作协议,拟在该市剑阁县建6,000万只肉鸡产业链项目以及种猪养殖基地及相配套的产业链项目,项目总投资约35亿元.

--上海市统计局数据显示,今年1-2月上海市商品住宅及存量住宅(二手房)成交量,较去年同期双降.其中二手房成交量更是大跌69%,至74.39万平方米.

**新京报**

--发改委反垄断局副局长张光远近日称,截至目前中国电信(0728.HK)与中国联通(0762.HK)已经完成100G的互联带宽扩容,两家企业承诺将进一步降低公众上网交费.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李然; 审校 张喜良

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