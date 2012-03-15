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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 11:37 BJT

中国近日料提高成品油价格--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海3月15日电---《上海证券报》周四援引业内消息人士的话报导，随着原油价格近几周急剧上涨，中国未来几日内或将提高成品油价格。

该报报导，国家发改委可能在3月中旬提高成品油价，预计每吨调高400-500元(63-79美元)。此前，国际市场原油22日移动平均价格已上涨约10%。

除考虑通胀、燃料供需等因素之外，当国际油价连续22个工作日移动加权平均价格变化超过4%时，国家发改委便会考虑相应调整国内油价。

消息人士称，中石油(601857.SS) (0857.HK)和中石化(600028.SS) (0386.HK)已向国家发改委提交上调油价的提议。

中国今年2月初曾将汽油和柴油的零售价提高了3%-4%。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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