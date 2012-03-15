中国近日料提高成品油价格--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月15日电---《上海证券报》周四援引业内消息人士的话报导，随着原油价格近几周急剧上涨，中国未来几日内或将提高成品油价格。
该报报导，国家发改委可能在3月中旬提高成品油价，预计每吨调高400-500元(63-79美元)。此前，国际市场原油22日移动平均价格已上涨约10%。
除考虑通胀、燃料供需等因素之外，当国际油价连续22个工作日移动加权平均价格变化超过4%时，国家发改委便会考虑相应调整国内油价。
消息人士称，中石油(601857.SS) (0857.HK)和中石化(600028.SS) (0386.HK)已向国家发改委提交上调油价的提议。
中国今年2月初曾将汽油和柴油的零售价提高了3%-4%。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。