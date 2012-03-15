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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 10:41 BJT

〔中国新债〕申通地铁资产管理公司下周四将发3亿元中票,期限三年

路透上海3月15日电---中国上海申通地铁资产经营管理有限公司周四公告称,将于下周四(22日)
在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  申通地铁      3        3       3   3/22簿记建档   深发展       AA       3/23      3/26
  资产管理公司                                      交通银行
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券网网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 张喜良

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