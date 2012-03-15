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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 10:46 BJT

〔中国新债〕宏图高科下周四将发行4亿元中期票据,期限三年

路透上海3月15日电---中国江苏宏图高科技股份有限公司(600122.SS)周四公告称,将于下周四(22日)
簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 宏图高科       7        4       3   3/22簿记建档   中信银行     AA-        3/26       3/27                             
 (600122.SS)                                        兴业银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 林高丽

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