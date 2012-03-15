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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 10:48 BJT

〔中国新债〕天津城投集团下周二将发行30亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月15日电---中国天津城市基础设施建设投资集团有限公司周四公告称,将于下周二(3月20日)
在银行间债市簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日    主承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  天津城投集团  60      30       12  3/20簿记建档 光大银行      AAA       3/21      3/22
                                                  中信银行
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 曾祥进

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