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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 11:04 BJT

《外汇动态》美元/披索受空头回补提振,徘徊于200日移动均线附近

0244GMT---交易员称,美元/菲律宾披索PHP=PDSP跳涨,徘徊于200日移动均线附近.

美元/披索上升0.5%,报43.100,略低于200日移动均线.

该货币对稍早升至43.170,为1月底以来首次突破上述移动均线.目前该均线处于43.108.

一驻马尼拉的外资银行交易员称,投资者在回补空仓,但鉴于菲律宾股市.PSI坚挺,一些市场人士不愿增持多仓.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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