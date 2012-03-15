修正:《全球市场》中国经济疑虑打压亚股,美元持坚

(更正:因译文有误,内文第二段应改为...美元指数触及80.700"点"上方的两个月新高,而非80.700"美元")

* MSCI除日本外亚洲股指下跌0.4%,日经指数触及八个月高点

* 美元兑日圆位于11个月新高

* 日本公债收益率触及三个月高点,因美债收益率跳升

路透东京3月15日电---对于中国经济增长的忧虑重燃,拖累亚洲股市周四下滑,但全球经济前景转好支撑美元,并维系投资者的冒险意愿,降低了公债的避险魅力.

美元兑日圆JPY=触及84日圆上方的11个月新高,美元指数亦触及80.700点上方的两个月新高.美元兑欧元EUR=升至一个月高位1.3004.

美国公债收益率升至五个月高位,带动日本指标公债收益率周四涨至三个月高点.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下滑0.4%,原料类股.MIAPJMT00PUS和澳洲股市领跌.不过日经指数.N225上涨0.4%,因日圆疲软提振出口类股,提振该指数稍早触及八个月高位.

"市场在调整对美国经济的看法,降低了对美国进一步放松货币政策,以及美国经济今年表现或疲软的预期,"SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称.

"欧洲严峻的财政状况仍未改变,今年全球将只会实现温和成长的前景也保持不变,"他说.

美元走强损及黄金等以该货币计价的大宗商品,其中也包括铜等基本金属.三个月期铜CMCU3因中国需求忧虑承压,下跌0.4%至每吨8,430美元.

中国总理温家宝周三重申房地产调控不能放松的言论,令中国股市收低.中国股市周四仍疲弱.

**美元维持动能**

美国股市周三走势震荡,本周稍早则触及多年高点.欧洲股市收在近八个月高位.

"美国复苏开始增加一些动能,"道明证券(TD Securities)驻新加坡亚太研究主管Annette Beacher说.

在投资人转进较高风险资产的迹象下,金价周三挫跌逾2%,为连续第二日下跌,周四则近持平在每盎司1,642美元.

金价过去两日挫跌约5%或80美元,回吐因美国会进一步货币宽松来刺激经济的预期所带动溢价水平.

另一项主要避险资产美国公债也遭逢卖压,指标10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR周四在亚洲盘进一步上扬,触及10月以来高点2.30%.

这进而推动10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC周四升4.5个基点至三个月高位1.050%.

亚洲信贷市场持稳,iTraxx除日本外亚洲投资级指数利差ITAIG5Y=MG较周三缩窄1个基点.

日本财务省周四数据显示,3月10日止当周,日资继续前几周的操作,购入3,671亿日圆外国公债,反映出日本投资者对海外投资的谨慎情绪回落.外资则连续第11周买超日股.

全球投资者上周再度热捧高收益资产,EPFR Global资料显示,到上周为止,高收益债券基金年内资金流入规模接近2011年全年资金流入规模的三倍.

4月布兰特原油合约LCOJ2周四跌0.2%至每桶124.68美元.而4月美国原油期货CLJ2微升0.2%至每桶105.66美元,上日跌1.2%结于105.43美元.

能源价格推升2月欧元区消费者物价上涨.但1月工业生产增长0.2%,结束此前连续两个月的跌势,表示今年稍晚欧元区会走出衰退,终将复苏.(完)