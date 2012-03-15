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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 11:24 BJT

〔东京汇市〕美元马力十足,受对美经济的乐观情绪和美债下跌的提振

* 美元指数触及两个月高位

* 日圆跌至11个月低点,因日本抛售

* 欧元下行至一个月低点,但守在1.30美元上方

* 瑞郎疲软,瑞士央行随后将公布利率决议

路透东京3月15日电---美元兑日圆周四刷新11个月高位,兑欧元同样升至一个月高点,因有关美国经济复苏的乐观情绪升温,推高美国公债收益率(殖利率),支撑美元.

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