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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 11:21 BJT

〔日本股市〕早盘收高,日圆走软提振出口股

路透东京3月15日电---日股日经指数周四早盘上扬,延续上日涨势,日圆走疲提振出口类股.上日日经指数七个月来首次收在万点关口上方.

日圆兑美元跌至11个月低点84.187,可能令日本出口商感到些许宽慰.

交易员称,外资追捧日股,之前日本央行上月意外宣布放宽政策,且欧洲央行挹注资金,令全球流动性改善,但本地基金在3月31日财年末前抛售,以锁定获利.

日经指数.N225早盘收升0.4%至10,091.19点,盘中一度高见10,152.96点,为八个月高点,但之后投资者锁定获利.东证股价指数.TOPX涨0.3%至859.90点.(完)

--编译 李爽;审校 吴云凌

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