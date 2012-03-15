《国际主要央行公开市场操作一览》--3月15日

路透上海3月15日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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3/14 买入通膨保值公债 11.09 07/15/2018 - 02/15/2042

3/12 买入公债 19.69 02/15/2036 - 02/15/2042

3/9 卖出公债 -86.30 08/15/2013 - 01/31/2014

3/8 买入公债 51.05 05/15/2020 - 11/15/2021

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED)几未对进一步放宽政策给出任何暗示,仅略微调升经济展望,同时重申对高失业率的担忧.美联储表示,其预期经济将在未来几季"温和增长",失业率逐步下降;其在1月时称经济会"小幅"增长.联储还指出,近期能源成本高涨或将推高通胀率,但这只是暂时现象.从长期而言,通胀或将保持在目标水平2%或更低.[ID:nSB1430930]

--美联储指出,多数美国大型银行通过年度压力测试,同时允许摩根大通、富国银行和US Bancorp等业者提高股息或回购股票.美联储表示,即使面临导致失业率升至13%和房价下挫21%的金融冲击,在19家美国大型银行中,有15家的资本缓冲情况令人满意.[ID:nSB1430900]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/14 七天期反向交易 23.18亿美元 0.62%(固定利率)

3/13 七天期反向交易 421.78 1.00%(固定利率)

28天期反向交易 97.54 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,180.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行一如预期地宣布维持指标利率在1.0%不变,以评估欧元区经济前景持稳的迹象,并衡量油价攀升造成的通胀上行风险.[ID:nSB2022725]

--欧洲央行总裁德拉吉表示,总体而言,看到欧元区经济持续出现企稳迹象;短期利率处于低位及欧洲央行扶持金融业的措施,将会支撑经济增长.[ID:nSB1430168]

--欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼表示,无需立即扭转欧洲央行的非标准举措,但需要讨论何时及如何退出.[ID:nSB1430232]

媒体援引欧洲央行管理委员会委员克诺特的话报导称,在强化共同经济治理,包括建立独立的欧洲监管机构之后,欧元区政府可能发行共同债券.[ID:nSB1427592]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 25,180

上周三 25,610

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当期变化 -430

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变,符合外界预期.不过央行延长对成长性行业的贷款计划,以推行为提振国内潜在经济成长和抗击通缩所作的长期努力.央行宣布将支持成长性行业的贷款规模扩大2万亿(兆)日圆,并且纳入数项新的贷款安排,支持成长性行业的贷款期限延长两年至2014年3月.央行总裁白川方明表示,央行将继续竭尽全力对抗通缩,但考虑到日本低经济成长潜能等结构性问题,预计不会在短期内达到物价目标.[ID:nSB1429278][BOJ-CMN]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行4,769.5亿台币存单,相较存单到期金额5,207亿,存单发行余额减少437.5亿.[ID:nST0440338]

--台湾央行周二公布,当日共发行1,396亿台币存单,相较存单到期金额400亿,存单发行余额增加996亿.[ID:nST0439936]

--台湾央行周一公布,当日共发行4,858.5亿台币存单,相较存单到期金额5,561.5亿,存单发行余额减少703亿.[ID:nST0439228](完)

--整理 曲伟治; 审校

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]