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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 11:23 BJT

〔标题新闻〕中国当局拘留一名渣打银行私人银行雇员,以调查卷款潜逃的一个银行客户--WSJ

注:WSJ指华尔街日报.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8EF19Y]

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