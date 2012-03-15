〔中国货币市场〕回购利率依然走稳,公开市场回笼力度加大影响有限

路透上海3月15日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四主要品种依然走稳,央行公开市场本周加大回笼力度,但宽松的资金面并未受到丝毫干扰,预计近期仍将以低位盘整走势为主.

交易员同时指出,尽管公开市场正回购利率七个月来首现下行,但市场对此反应平淡,将进一步观察政策面是否有进一步放松的迹象,及外汇占款和进出口的走势.

"最近流动性还是比较松的,(公开市场)做些回笼,平滑下未来的到期量也是正常的,...我觉得还是要关注外汇占款这块的变化,如果持续外流的话,资金面就难以全面好转."华北一银行交易员称.

欧债危机形势趋稳减缓热钱流出,令中国1月外汇占款重现增长,扭转了此前连续三个月的跌势,但随后公布的2月进出口数据惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大,令市场再度担忧资金外流的状况.

上海一银行交易员提到,正回购利率下行幅度有限,或因为流动性充裕使得其需求较高所致,市场对此并不特别看重,因而对货币市场利率的影响也不大.

中国人民银行本周公开市场央票继续暂停发行,将净回笼570亿元人民币.其中,今日进行的200亿元人民币91天期正回购中标利率下跌2个基点(bp),至3.14%,打破约七个月的稳势.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3591 2.3218 +3.73 4,385.15

七天CN7DRP=CFXS 2.8820 3.0039 -12.19 502.02

14天CN14DRP=CFXS 2.9862 3.0678 -8.16 98.72

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3633 2.3268 +3.65 1,569.38

七天CHICNY7D=CFXS 2.8810 3.0062 -12.52 250.80

==============================================================================(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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