《阳歌专栏》优酷土豆“联姻”：想说爱你不容易

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**优酷土豆“联姻”：想说爱你不容易**
在优酷网YOKU.N和土豆网TUDO.O联姻伊始市场反应出现一轮“非理性繁荣”后，投资者逐渐意识到，这一新合并的公司的确还只是个小角色，而且还是个成本不菲、动荡不已的角色。
土豆网投资者手中的股票可获160%溢价，而该公司最新声明很难安抚外界忧虑，且可能暗示着这两个企业文化截然不同的公司前路动荡。
那些在合并声明发布后将优酷股价推高27%的投资者周三开始面对新的现实，优酷周三在美股收盘时下跌8%，报28.79美元，不过这依然高于合并声明宣布前25美元的股价。
他们的“联姻”将面临很多重大障碍，包括增长放缓的广告市场。但或许最大的挑战之一是，如何整合他们大相径庭的企业文化。
优酷在首席执行官古永锵的带领下风格更公司化，而土豆网在创始人王微的领导下则更具创业性。两家公司均未表示王微将在新公司担任何职，但我认为，他可能会努力留在新公司并将土豆作为其自身领地，而这从长期来看将引发问题。他的最新声明似乎就有此意，中国媒体援引他的话称，土豆网在合并后不会裁员，且所有员工均会加薪。
我知道，当类似合并发生时，被吞掉公司的员工很自然会担心“饭碗”问题，本案例中为土豆网，其市值在合并宣布时为优酷的约四分之一。但说到底，这种合并的主要原因之一就是节省成本，两家公司希望借助协同效应实现类似的成本节约，而实现协同效应的最重要途径之一就是裁减冗余工作岗位。
王微的声明尽管意图很好，但宣布所有人都将加薪看似很不负责任，因这一承诺会进一步提高新公司的成本。
我怀疑，王微以内部邮件形式发布这个声明前，都没有跟古永锵商量，反而采取这种单方面行动向其新老板宣告，他依然是土豆网的“当家人”。我相信，随着新公司整合两种不同的企业文化，在未来数月，不管是管理层还是新公司股价，都会发生更多这种事情。
一句话：土豆网创始人王微的声明，预示着该公司与优酷网的整合将困难重重，也预示着新公司明年的表现和股价应该不会太好。
**展讯要靠业绩取信投资者**
我对手机芯片制造商展讯（Spreadtrum）SPRD.O一直比较关注，该公司针对发展中市场发起的一场备受关注的公关运动，让我确信其在该市场巩固了作为低成本手机芯片开发商的一席之地。然而，根据投资者对该公司最新宣布事项的反应，可以看出他们明显持怀疑态度，不太相信为这个故事埋单，除非该公司的努力开始影响其业绩。
根据最新声明，展讯宣布与印度Micromax合作研发新的低成本手机，产品主要面向印度和其他发展中市场。去年，该公司也宣布了一系列类似交易，这些都是其致力于低成本、高性能手机芯片业务战略的一部分。在中国和印度等发展中市场，性能好的低价手机颇受注重价格的消费者的青睐。
投资者对该公司此前宣布一些事项的反响相当不错，但最新消息得到的反应却迥然不同，消息出炉后该公司股价涨幅不足1%，与整个大盘小幅走高的情况相仿。这种截然不同的反响似乎是长期趋势的反映，展讯眼下股价已较去年11月触及的高点回吐一半左右，但其他许多惨跌的中国科技股在这段时间则出现了反弹。
面对该公司有炒作之嫌的宣传，投资者可能已经开始厌倦，转而更加关注其尚未引发太多兴趣的实际业绩。根据展讯第四季度财报，该公司营收增长54%，但环比增幅只有4%。此外，该公司第四季度利润同比仅增长17%，这对怀揣如此宏伟规划的公司而言，可谓让人大跌眼镜的数字。有人可能还记得，展讯去年曾因高库存引发的质疑，遭到过空头的攻击。但该公司当时成功地进行了防卫，其股价随后也出现了反弹。
根据展讯的战略，我依然对该公司抱有信任感，但别人明显已经开始怀疑空头的报告或许有可信之处。展讯对空头报告矢口否认，称产品库存日渐增多是扩大产品系列增加芯片生产的结果。该公司股价预计在当前水平仍将承压，除非其精心筹划的发展中市场战略，开始能为其带来一些实质业绩。
一句话：展讯就其发展中市场战略不断发起公关运动，投资者对此变得愈发警惕，该公司若不能展示一些更好的业绩，恐将无法取信于投资者。（完）
编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜
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