〔中国债市动态〕现券收益率早盘涨幅收窄,因公开市场正回购利率下行

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月15日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率冲高后涨幅收窄,开盘后债市延续了昨日的弱势,但随后公开市场进行的91天期正回购中标利率意外下行,令机构谨慎心态有所缓和.
交易员认为,正回购利率松动引发了央票发行收益率是否会跟随走低的猜测,但由于央票发行已暂停多时,何时恢复还难以估计,其对二级市场的影响还需要继续观察.
"正回购结果出来后,(现券)稍微有点买盘,昨天和今天早上都没什么买盘."上海一银行交易员称.
他指出,10年国债收益率早盘一度冲高至3.56%以上,目前回到3.55%左右,但还高于昨日收盘水平.
中国人民银行公告称,公开市场今日进行的200亿元人民币91天期正回购中标利率下跌2个基点(bp),至3.14%,打破约七个月的稳势.[CN/MMTCN]
剩余期限约9.43年的固息国债110019最新成交对应收益率CN110310=CFXS为3.55%,盘中最高曾至3.5633%,上日尾盘为3.5350%.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。