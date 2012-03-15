〔中国债市动态〕现券收益率早盘涨幅收窄,因公开市场正回购利率下行

路透上海3月15日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率冲高后涨幅收窄,开盘后债市延续了昨日的弱势,但随后公开市场进行的91天期正回购中标利率意外下行,令机构谨慎心态有所缓和.

交易员认为,正回购利率松动引发了央票发行收益率是否会跟随走低的猜测,但由于央票发行已暂停多时,何时恢复还难以估计,其对二级市场的影响还需要继续观察.

"正回购结果出来后,(现券)稍微有点买盘,昨天和今天早上都没什么买盘."上海一银行交易员称.

他指出,10年国债收益率早盘一度冲高至3.56%以上,目前回到3.55%左右,但还高于昨日收盘水平.

中国人民银行公告称,公开市场今日进行的200亿元人民币91天期正回购中标利率下跌2个基点(bp),至3.14%,打破约七个月的稳势.[CN/MMTCN]

剩余期限约9.43年的固息国债110019最新成交对应收益率CN110310=CFXS为3.55%,盘中最高曾至3.5633%,上日尾盘为3.5350%.(完)