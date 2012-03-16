〔中国债市动态〕现券收益率早盘整理,消息面趋淡资金走向仍是关键

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海3月16日电---中国银行间债市周五早盘现券窄幅盘整.两会已闭幕,上月经济数据也基本公布结束,消息面趋于淡静,短期关注重点仍在资金面走向上,如果市场流动性没有太大变化,料现券暂维持整理格局的可能性较大.
"挺平稳的,(收益率)一两个点之间徘徊,"上海一银行交易员称.
他指出,相对于利率产品,近期信用债表现仍有亮点,特别是中低评级的短期品种,因为绝收收益水平较高,因此更受机构青睐.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五主要品种仍持稳,央行公开市场本周净回笼570亿元人民币,并未对资金面形成冲击.业内人士指出,下周需关注央票是否会重启.[CN/CN]
剩余期限约0.73年的央票1101094最新成交对应收益率CN1101094=CFXS为3.3825%,上日尾盘为3.3800%.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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