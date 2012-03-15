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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 11:51 BJT

《外汇动态》美元/坡元走低,但在下行趋势线和移动均线寻获支持

0333GMT---美元/坡元SGD=D3走低,但受海外买盘提振,在趋势线和55日移动均线附近寻获支撑.

美元/坡元跌0.1%至1.2673,略高于从12月15日高位1.3125引出的下行趋势线,该线目前位于1.2670附近.其55日移动均线切入位在1.2653.美元/坡元周三升穿上述均值和趋势线.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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