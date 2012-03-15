《亚洲金融分析》日本投资中国债券,欲窥北京人民币政策思维

* 东京当局寄望能洞悉北京的汇率政策思维

* 促使中国宣示将在日圆升值的时候减少买债

* 恐让日本面临其认同中国汇率政策的批评

* 应会加深中日关系

撰稿 Stanley White 编译 张明钧/李婷仪

路透东京3月14日电---日本作为七国集团(G7)中首个购买中国政府公债的国家,这100亿美元的投资料将使其能进一步洞悉中国的汇率政策,并且已经收到降低日圆升值压力的效果.

北京当局如何管理汇率,一直是中国与发达国家间的争端核心,同时也是北京与华盛顿间的冲突要点,而中美间的关系将会为未来数十年的全球经济定型.

日本财务大臣安住淳周二表示,北京当局已经同意允许东京方面买进650亿元人民币的中国债券,相当于约103亿美元.

多位分析师表示,这是首次有G7国家进行这类交易,让人民币作为国际货币的地位取得至今最高的认同.

"跨国买债肯定会强化合作.这对于东北亚的和平发展至为重要,而日本正跑在其它发达国家的前面."Credit Agricole CIB资深分析师及策略师Dariusz Kowalczyk表示.

"所有人都想要分散投资,而中国财政情况优良,因此投入中国资产合情合理."

为了强化两国金融关系,北京当局已经承诺将不会在日圆升值时买进日本政府公债.

此举将会受到日本决策者的欢迎;过去一年来,日圆升至历史新高,这被日本政界视为阻碍日本经济走出2011年震灾海啸阴霾的一大路障,同时也被视为日本企业将工厂及就业机会外移的一大诱因.

"这让那些担心中国买进日债会推升日圆的国会议员宽心."外汇交易谘询及执行公司Faros Trading的董事总经理Douglas Borthwick表示.

"以往中国有着不公平的优势."他说道,指的是北京当局买进日债."这某种程度使两边处于更为公平态势."

日本买进中国债券,将会冲销中国买进日债对于人民币/日圆汇率的冲击.有监于中国为日本的主要贸易伙伴,这对于日本而言相当重要.

日方期望从中日强化金融关系中取得的另一个好处,就是希望能进一步洞悉中国对人民币汇率的想法.

日本可以告诉中国买进期债券的时机及理由,同时促请中国在买进日本债券时能够礼尚往来.一日本消息人士表示,经常性的交易及对话将让日本打开一扇窗,可从中窥探中国想法.

"随着时间过去,他们肯定会对中国人民币政策有更深的了解."中央财经大学外汇储备研究中心主任李杰表示.

**批评声浪?**

不过,这样的安排可能也是一把双刃剑.某方面来说,日本的确可以藉此洞悉中国汇率政策思维,使日方在例如G7或G20的场合增添一些外交火力.

但另一方面,这项协议也可能掀起外界批评声浪.日方买进中国公债可能被指责是为中国操纵汇率予以背书,默认北京习惯性操纵人民币汇率的争议性作法.

的确,这项交易凸显出日本与美国在中国汇率政策的看法日益分歧.美方比较可能与中国对抗,促使后者将被美国议员视为低估的人民币升值.但日本采取的是较柔软的身段.

"美国料仍是会批评中国的国家之一,因为今年是美国大选年,"新加坡渣打银行亚洲外汇分析师Thomas Harr说.

"除此之外,中国经济正在放缓已是一种共识,所以人民币升值的压力会较小,而日本就是抱持这个看法."

日本也曾干预汇市阻升日圆,但总宣称是因情况特殊.否则日本是支持G7的汇率由市场决定的立场.

Kowalczyk说,日本购买中国公债形同给人民币"盖上许可章",让日本难以批评中国.

分析师说,日本官员在公开场合可能偶尔会呼吁人民币应更有弹性.但中国是日本最大的贸易伙伴,而且未来有很长一段时间可能都是如此,所以日本选择和中国更密切合作是合理的.

12月的峰会不但促成了此项购债协议,也同意在双边贸易中增加使用人民币与日圆.

这项协议将使日本得以回避合格境外机构投资者制度(QFII)的配额限制.QFII是外资进入中国资本市场的主要渠道.

韩国、挪威、新加坡等较小国家,可透过QFII购买中国债券.

美国经常抨击中国操控人民币汇率,称这将给中国出口业不公平的优势.

中国已表示,人民币汇率越是接近均衡点,市场供求就会起到更大的作用,也就是说要允许和鼓励市场供求关系起到更大的作用,中央银行在市场中的参与和干预的程度会有序地减弱.[ID:nSB1426440]不过人民币自由浮动的可能性仍然遥远.(完)