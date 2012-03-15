《中国公开市场分析》91天正回购利率下行,央行意在短期化操作维稳资金

* 本周净回笼570亿元人民币

* 91天期正回购利率意外下行

* 央行或意在将当前富余资金引向更短期限

* 三月期央票若恢复发行,利率或随91天正回购下探

路透北京3月15日电---中国央行公开市场本周净回笼570亿元人民币,91天期正回购利率则意外下行,打破约七个月稳势.业内人士表示,4、5月份,市场流动性将面临企业缴税等因素冲击,央行调降91天正回购利率,或意在将当前富余资金引导投向更短期限品种,如28天期.

他们并指出,今年公开市场到期量较少,加之热钱流入压力减小,致央行对冲需求趋弱,近期更加倾向于使用短期正回购来平滑资金分布.虽然当前一年期央行票据有更多的机构需求,但是三个月期央票恢复发行的可能性远大于一年期;若恢复发行成真,其发行利率或随91天期正回购下探.

"我自己会解读成央行在把量(需求)往合意的期限上引导,"华南地区一大型银行交易员称,"引导至一个月的需求啊,下个月资金面的情况不好说呢."

北京一国有银行资深交易员则指出,91天期正回购中标利率的下跌,或源于当前市场流动性的充裕,符合央行政策趋松的主基调,意在引导机构做好短期资金储备;而对于长期资金调节,央行或继续通过下调存款准备金率来进行.

路透采访的近10位资深市场人士均表示,央行释放货币政策趋稳的信号是无疑的,无论是春节前主动提供逆回购资金,还是当前下调正回购利率.机构的分歧只是在于,央行到底是趋稳,还是会略有放松.当然,这一切均有待基本面、新增信贷和外汇占款等因素后期给出更多的信号.

据央行公告,公开市场周四进行的200亿元91天期正回购中标利率下跌2个基点(bp)至3.14%,操作规模较上周四的300亿元减少;周二进行的660亿元28天期正回购操作,中标利率则持平于2.80%,规模较上周二的300亿元明显放量.

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲上周表示,随着中国汇率机制的逐步到位,以及逐渐减少国际收支的不平衡,今年热钱流入的压力会有所减小.[ID:nSB2021025]

**三月期央票重启可能性更大**

业内人士并指出,在央行近期短期化操作维稳市场资金面的大思路下,三个月期央票较一年期恢复发行的可能性会大很多,其发行收益率亦可能随91天期正回购利率的下行而下探.

"三个月期央票有可能再发的,利率也可能随着(91天期正回购)跌,它们的利率一般都同向动的,"上述北京资深交易员即称,"至于一年期央票则不会出来.三个月期利率动央行可能无所谓,一年期是基准的."

北京另一国有银行资深交易员则指出,虽然今日91天期正回购操作的量并不大,但标志性很强,或意味着央行货币政策的工具在从数量型往价格型转变;当前可以预期的是公开市场利率的下调,后期假若在通胀回落、经济出现下行趋势的情况下,单向下调基准定存利率的可能性也不能排除.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期和一年期品种最新收益率分别报在3.2589%和3.4255%.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,发行收益率3.4875%;三个月央票最近一次发行则为2011年12月22日,发行量10亿元,发行收益率3.1618%.

上周央行公开市场净投放30亿元.当周进行共计600亿元正回购操作,期限分别为28天和91天;当周央票仍缺席.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.而三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 660

(周四) 200

央票到期 130

正回购到期 160

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净回笼 570 (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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