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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 17:07 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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*天津城投集团  60        30       12    3/20簿记建档   光大银行      AAA      3/21    3/22 
                                                       中信银行 
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农业发展集团     8        4       12    3/16簿记建档   农业银行      AA+      3/20    3/21 
=============================================================================================
电信科学技术    20       11       12    3/16簿记建档   浦发银行      AA+      3/20    3/21   
研究院 
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景兴纸业         7        3       12    3/16簿记建档   中信银行      A+       3/20    3/21 
(002067.SZ)                  
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河南豫光         7        3       12    3/16簿记建档   中信银行      AA-      3/20    3/21 
金铅集团 
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辽宁成大        25        8       12    3/16簿记建档   中国银行      AA       3/19    3/20 
(600739.SS) 
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阿拉尔统众      15        8       12    3/19簿记建档   国开行        AA       3/20    3/21 
国资公司 
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中国航空集团    80       20       12    3/19簿记建档   中国银行      AAA      3/20    3/21 
                                                       中信银行 
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广东核电集团    80       50       12    3/19簿记建档   农业银行      AAA      3/21    3/22                                   
                                                       进出口银行                                                  
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华能集团        70       40       12    3/20簿记建档   中国银行     AAA       3/21    3/22    
                                                       建设银行 
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上海上实集团    20       10       12    3/20簿记建档   交通银行     AAA       3/21    3/22 
                                                       浦发银行 
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紫江企业         6        2       12    3/20簿记建档   中国银行      AA       3/21    3/22    
(600210.SS)                                                
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南京高速齿轮    15        8       12    3/20簿记建档   中信银行      AA-      3/22    3/23 
制造有限公司             
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萧山国际机场    10        3       12    3/21簿记建档   建设银行      AA+      3/22    3/23 
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浙江旅游集团     6        3       12    3/21簿记建档   中信银行      AA-      3/23    3/26 
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卧龙电气        10        5       12    3/21簿记建档   中国银行      AA-      3/22    3/23 
(600580.SS)                                           进出口银行 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*宏图高科        7        4        3    3/22簿记建档   中信银行     AA-       3/26      3/27                              
 (600122.SS)                                           兴业银行 
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*申通地铁        3        3        3    3/22簿记建档   深发展       AA        3/23      3/26 
 资产管理公司                                          交通银行 
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*国开投公司     75       30        7    3/22簿记建档   建设银行     AAA       3/23      3/26 
                                                       中国银行 
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中国建材       100       20        3    3/16簿记建档   交通银行     AAA       3/19      3/20                                      
(3323.HK)                                              光大银行        
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中国外运        25       20        3    3/16簿记建档   招商银行     AAA       3/19      3/20  
(0598.HK)                                              交通银行 
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重庆建工集团    13        6        5    3/20簿记建档   兴业银行      AA       3/21      3/22 
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中科实业集团     6        6        3    3/20簿记建档   交通银行      AA       3/21      3/22 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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