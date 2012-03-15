《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *天津城投集团 60 30 12 3/20簿记建档 光大银行 AAA 3/21 3/22 中信银行 ============================================================================================= 农业发展集团 8 4 12 3/16簿记建档 农业银行 AA+ 3/20 3/21 ============================================================================================= 电信科学技术 20 11 12 3/16簿记建档 浦发银行 AA+ 3/20 3/21 研究院 ============================================================================================= 景兴纸业 7 3 12 3/16簿记建档 中信银行 A+ 3/20 3/21 ( 002067.SZ ) ============================================================================================= 河南豫光 7 3 12 3/16簿记建档 中信银行 AA- 3/20 3/21 金铅集团 ============================================================================================= 辽宁成大 25 8 12 3/16簿记建档 中国银行 AA 3/19 3/20 ( 600739.SS ) ============================================================================================= 阿拉尔统众 15 8 12 3/19簿记建档 国开行 AA 3/20 3/21 国资公司 ============================================================================================= 中国航空集团 80 20 12 3/19簿记建档 中国银行 AAA 3/20 3/21 中信银行 ============================================================================================= 广东核电集团 80 50 12 3/19簿记建档 农业银行 AAA 3/21 3/22 进出口银行 ============================================================================================= 华能集团 70 40 12 3/20簿记建档 中国银行 AAA 3/21 3/22 建设银行 ============================================================================================= 上海上实集团 20 10 12 3/20簿记建档 交通银行 AAA 3/21 3/22 浦发银行 ============================================================================================= 紫江企业 6 2 12 3/20簿记建档 中国银行 AA 3/21 3/22 ( 600210.SS ) ============================================================================================= 南京高速齿轮 15 8 12 3/20簿记建档 中信银行 AA- 3/22 3/23 制造有限公司 ============================================================================================= 萧山国际机场 10 3 12 3/21簿记建档 建设银行 AA+ 3/22 3/23 ============================================================================================= 浙江旅游集团 6 3 12 3/21簿记建档 中信银行 AA- 3/23 3/26 ============================================================================================= 卧龙电气 10 5 12 3/21簿记建档 中国银行 AA- 3/22 3/23 ( 600580.SS ) 进出口银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *宏图高科 7 4 3 3/22簿记建档 中信银行 AA- 3/26 3/27 ( 600122.SS ) 兴业银行 ============================================================================================= *申通地铁 3 3 3 3/22簿记建档 深发展 AA 3/23 3/26 资产管理公司 交通银行 ============================================================================================= *国开投公司 75 30 7 3/22簿记建档 建设银行 AAA 3/23 3/26 中国银行 ============================================================================================= 中国建材 100 20 3 3/16簿记建档 交通银行 AAA 3/19 3/20 ( 3323.HK ) 光大银行 ============================================================================================= 中国外运 25 20 3 3/16簿记建档 招商银行 AAA 3/19 3/20 ( 0598.HK ) 交通银行 ============================================================================================= 重庆建工集团 13 6 5 3/20簿记建档 兴业银行 AA 3/21 3/22 ============================================================================================= 中科实业集团 6 6 3 3/20簿记建档 交通银行 AA 3/21 3/22 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =================================================