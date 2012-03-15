俄罗斯称美国与格鲁吉亚联合军演是“挑衅”

路透莫斯科3月14日电---美国和格鲁吉亚(乔治亚)上周开始进行联合军事演习，俄罗斯外交部长拉夫罗夫周三称之为“挑衅”，并表示此举对地区稳定无益。

2008年，俄罗斯与格鲁吉亚短暂交战，目前俄格关系仍很紧张。

拉夫罗夫称：“我希望此事引起美国国务卿希拉里的重视，因为此举看似有些挑衅。”约300名美国海军陆战队员抵达格鲁吉亚，参加联合军演。

拉夫罗夫对杜马（俄下议院）议员称：“我们希望，此类事件的决定，应不仅为嘉奖格鲁吉亚派兵阿富汗，还应从这一脆弱地区稳定的角度出发。”