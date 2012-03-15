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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 15:26 BJT

俄罗斯称美国与格鲁吉亚联合军演是“挑衅”

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月14日电---美国和格鲁吉亚(乔治亚)上周开始进行联合军事演习，俄罗斯外交部长拉夫罗夫周三称之为“挑衅”，并表示此举对地区稳定无益。

2008年，俄罗斯与格鲁吉亚短暂交战，目前俄格关系仍很紧张。

拉夫罗夫称：“我希望此事引起美国国务卿希拉里的重视，因为此举看似有些挑衅。”约300名美国海军陆战队员抵达格鲁吉亚，参加联合军演。

拉夫罗夫对杜马（俄下议院）议员称：“我们希望，此类事件的决定，应不仅为嘉奖格鲁吉亚派兵阿富汗，还应从这一脆弱地区稳定的角度出发。”

格鲁吉亚派兵900人参加驻阿富汗国际作战部队，其中750人驻扎在暴力冲突严重的赫尔曼德省。

俄罗斯对美国在格鲁吉亚的活动十分敏感。格鲁吉亚紧邻俄罗斯南部边境，俄一直将格鲁吉亚视为俄势力范围。（完）

--编译：黎黎;发稿：张家伟

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