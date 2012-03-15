俄罗斯称美国与格鲁吉亚联合军演是“挑衅”

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月14日电---美国和格鲁吉亚(乔治亚)上周开始进行联合军事演习，俄罗斯外交部长拉夫罗夫周三称之为“挑衅”，并表示此举对地区稳定无益。
2008年，俄罗斯与格鲁吉亚短暂交战，目前俄格关系仍很紧张。
拉夫罗夫称：“我希望此事引起美国国务卿希拉里的重视，因为此举看似有些挑衅。”约300名美国海军陆战队员抵达格鲁吉亚，参加联合军演。
拉夫罗夫对杜马（俄下议院）议员称：“我们希望，此类事件的决定，应不仅为嘉奖格鲁吉亚派兵阿富汗，还应从这一脆弱地区稳定的角度出发。”
格鲁吉亚派兵900人参加驻阿富汗国际作战部队，其中750人驻扎在暴力冲突严重的赫尔曼德省。
俄罗斯对美国在格鲁吉亚的活动十分敏感。格鲁吉亚紧邻俄罗斯南部边境，俄一直将格鲁吉亚视为俄势力范围。（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。