版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 13:02 BJT

〔标题新闻〕夏普将斥资107亿日圆(1.28亿美元)在印尼建新厂,2013年起生产冰箱和洗衣机

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8EF1IO]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐