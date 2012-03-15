〔离岸人民币〕福特汽车三年期点心债发行10亿人民币,利率4.875%--IFR

路透3月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，美国汽车巨头福特汽车(F.N)成为第一家在离岸人民币市场发行债券的垃圾评级外国企业。这档三年期债券预定昨晚定价，利率4.875%，为最后参考利率区间5%(+/-0.125%)的底端，大幅低于最早的参考利率区间5.25%-5.5%。

发行规模达10亿人民币(1.56亿美元)，因认购额过数十亿人民币,远超5亿至7.5亿人民币的原发行目标。

福特的发债案是第一家债信评等低于投资级且纯外国企业的人民币债。

市场预测福特将重新取得投资级别，而且已经有能力获得更低的融资成本。福特获得穆迪／标准普尔／惠誉授予Ba1（正面）／BB+（稳定）／BB+（正面）评级。

花旗(C.N)、高盛(GS.N)及汇丰(0005.HK)(HSBA.L)担任联席簿记管理人及联席主办行，中银国际及建银国际为协办行。(完)

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