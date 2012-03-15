〔离岸人民币〕福特汽车三年期点心债发行10亿人民币,利率4.875%--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，美国汽车巨头福特汽车(F.N)成为第一家在离岸人民币市场发行债券的垃圾评级外国企业。这档三年期债券预定昨晚定价，利率4.875%，为最后参考利率区间5%(+/-0.125%)的底端，大幅低于最早的参考利率区间5.25%-5.5%。
发行规模达10亿人民币(1.56亿美元)，因认购额过数十亿人民币,远超5亿至7.5亿人民币的原发行目标。
福特的发债案是第一家债信评等低于投资级且纯外国企业的人民币债。
市场预测福特将重新取得投资级别，而且已经有能力获得更低的融资成本。福特获得穆迪／标准普尔／惠誉授予Ba1（正面）／BB+（稳定）／BB+（正面）评级。
花旗(C.N)、高盛(GS.N)及汇丰(0005.HK)(HSBA.L)担任联席簿记管理人及联席主办行，中银国际及建银国际为协办行。(完)
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--整理 黄凯; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。