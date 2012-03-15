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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 06:57 BJT

****主要国家经济指标预测--3月16日****

路透3月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差5.77

对全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差14.47

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差97

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +2.9% +2.9%

扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

1230 美国实质所得 2月 -0.2% 持平

1230 加拿大制造业销售 1月 +0.2% +0.6%

1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% 持平

产能利用率 78.8% 78.5%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 76.0 75.3

现况指数 84.0 83.0

预期指数 72.0 70.3

1430 美国ECRI一周领先指标 3月9日当周 -- 124.3

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月14日(周三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 买超3,671 2,763

外资投资日本股市(亿日圆) 买超870 2,405

3月15日(四)

1000 欧元区就业人口(较上年同期) 第四季 -0.2% --

(较前季) -0.2% --

欧元区劳工成本(较上年同期) +2.8% --

欧元区薪资 +2.5% --

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.5%

(较上年同期) +3.3% +3.4%

扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.0% +2.9%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月10日当周 35.1 35.6

初请失业金人数四周均值(万人) 35.575 --

续请失业金人数(万人) 3月3日当周 334.3 341

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 20.21 17.50

1300 美国整体资本流动(亿美元) 1月 流入188 --

外资购买美国公债(亿美元) 829.6 --

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 12.5 12.0 (完)

--整理 梁睿雪/丁琦; 审校 张明钧

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