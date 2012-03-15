主要国家经济指标预测--3月16日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差5.77
对全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差14.47
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差97
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.2%
(较上年同期) +2.9% +2.9%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 2月 -0.2% 持平
1230 加拿大制造业销售 1月 +0.2% +0.6%
1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% 持平
产能利用率 78.8% 78.5%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 76.0 75.3
现况指数 84.0 83.0
预期指数 72.0 70.3
1430 美国ECRI一周领先指标 3月9日当周 -- 124.3
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
3月14日(周三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 买超3,671 2,763
外资投资日本股市(亿日圆) 买超870 2,405
3月15日(四)
1000 欧元区就业人口(较上年同期) 第四季 -0.2% --
(较前季) -0.2% --
欧元区劳工成本(较上年同期) +2.8% --
欧元区薪资 +2.5% --
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +3.3% +3.4%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.0% +2.9%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月10日当周 35.1 35.6
初请失业金人数四周均值(万人) 35.575 --
续请失业金人数(万人) 3月3日当周 334.3 341
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 20.21 17.50
1300 美国整体资本流动(亿美元) 1月 流入188 --
外资购买美国公债(亿美元) 829.6 --
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 12.5 12.0 (完)
--整理 梁睿雪/丁琦; 审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。