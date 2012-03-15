〔澳洲股市〕自高位回落并小幅收低,中国经济言论引发矿业股下挫

路透墨尔本3月15日电---澳洲股市周四自两周高位回落并收低0.2%,此前中国政府称需接受经济成长放缓,引发市场担心中国需求降低,大型矿商股价下挫.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数下跌9点至4,277.8点.该指数在周二和周三曾分别上涨1.2%和0.9%.

大型金矿企业Newcrest Mining(NCM.AX)重挫3.3%至2012年低位30.27澳元,因金价大跌.

Myer控股(MYR.AX)下挫3.4%至2.29澳元,此前公布上半年获利下降20%,并警告称2012年营收很有可能减少.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]